Nowy naczelny Wirtualnej Polski. To znany dziennikarz TVN24, były szef "Playboya"

Pracowników WP.pl poinformowano o zmianie szefa portalu w czwartek podczas spotkania internetowego z zarządem. Firma potwierdziła te doniesienia również w komunikacie prasowym.

"Przychodzę do świetnie działającej, nowoczesnej firmy medialnej, lidera rynku, więc chcę utrzymać to, co bardzo dobrze działa i dodać atuty ze świata klasycznego dziennikarstwa, z którego się wywodzę. W moim blisko trzydziestoletnim życiu zawodowym oglądałem świat z bardzo różnych perspektyw, liczę, że teraz to w pełni zaprocentuje. Będę starał się, by Wirtualna Polska była medium środka, otwartym na głosy i opinie z różnych stron i środowisk. Mam nadzieję, że dzięki skali i sile WP będę mógł dodać wartości i rumieńców polskiej rzeczywistości medialno-społecznej" – stwierdził Meller.

Prezes Wirtualna Polska Media Joanna Pawlak podkreśla, że doświadczenie Mellera będzie silnym wsparciem dla WP.pl. "Chcemy nie tylko wzmocnić naszą pozycję lidera na rynku portali informacyjnych, ale także stać się najbardziej wiarygodnym medium w Polsce" – stwierdziła.

Marcin Meller jest dziennikarzem TVN. Przez lata (najpierw z Kingą Rusin, a następnie z Magdą Mołek" prowadził poranny program "Dzień dobry TVN", a z kolei w TVN24 jest gospodarzem programu "Drugie śniadanie mistrzów". Meller w latach 90. pracował w redakcji tygodnika "Polityka", a w latach 2003-2012 był redaktorem naczelnym polskiej edycji „Playboya”. W przeszłości współpracował również z tygodnikiem "Wprost", a obecnie publikuje felietony w "Newsweek Polska".

Poprzednim szefem Wirtualnej Polski był Tomasz Machała, który został odwołany z tej funkcji w lutym b.r.

Czytaj także:

Gardias trafiła do szpitala. Jest oświadczenie TVNCzytaj także:

Dziennikarz TVN chciał oczernić Polaków? Przypisał im niemiecką zbrodnię z XIX wieku