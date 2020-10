Ziemkiewicz o proteście rolników: Trzeba właśnie eksponować kosy na sztorc

"Jeśli mogę coś doradzić – pomysł z trumnami i marszem pogrzebowym fatalny – napisał dziennikarz "Do Rzeczy" pokazując nagranie z wczorajszej demonstracji.

"Trzeba właśnie eksponować kosy na sztorc, by pokazać jasno, że wieś będzie walczyć o swoje, a nie dawać podświadomy przekaz, że już po wszystkim, umarliśmy i można po nas tylko płakać" – dodaje publicysta.

Trumna na proteście rolników

W środę w stolicy odbył się kolejny protest rolników, przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza ubój rytualny.

Demonstranci zebrali się na placu Trzech Krzyży. Nieśli ze sobą trumnę z napisem: "Hodowle polskie idą do piachu". Wcześniej na rondzie Dmowskiego, w samym centrum stolicy, odpalili race. Gęsty dym spowodował utrudnienia w ruchu.

Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że dziś rolnicy są w Warszawie "pokojowo, ale niedługo będzie ostro". – To jest zapowiedź tego, co niedługo może być tutaj, w stolicy – dodał. – Nie damy zabrać nam tego wszystkiego, co sobie przez lata wypracowaliśmy. Będziemy dzisiaj spokojnie manifestować, ale musicie wiedzieć, że jesteśmy gotowi na wszystko – oświadczył Kołodziejczak.

Czytaj także:

TVP ostrzega pracowników przed kwarantanną. "Nie pracujecie – nie zarabiacie"Czytaj także:

Spurek kontra Kosiniak-Kamysz. "Albo broni Pan rolnictwa..."