Edyta Górniak chce, by zwracano się do niej imieniem Edward. Sprzeczka w popularnym programie

Michał Szpak podczas nagrania nowego odcinka show "The Voice of Poland" zwrócił się do Edyty Górniak per Edzia.

Zdrobnienie Edzia wyraźnie nie przypadło do gustu piosenkarce, która wyraźnie podkreśliła, że nie życzy sobie, żeby zwracano się do niej w ten sposób. – Jednak nie ugryzę się w język. Nie jestem Edzia – powiedziała do swojego kolegi. W zamian rzuciła kilka propozycji określeń, które toleruje wobec swojej osoby, czym rozbawiła pozostałych jurorów programu TVP "The Voice of Poland". - Bambi, Edi, może być Edward, Edek – odpowiedziała Edyta Górniak Michałowi Szpakowi, który pytał, jak zatem ma się do niej zwracać, i dodała, że zdrobnienia "Edi" można użyć tylko wtedy, kiedy ktoś chce być wobec niej złośliwy. Nagranie z zabawnej wymiany zdań zamieszczono na stronie programu "The Voice of Poland" na Facebooku. Czytaj także:

