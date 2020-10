Polska odnosi sukcesy w walce z epidemią? Sośnierz: Trudno się tego słucha

Dane resortu zdrowia z czwartku mówią o 1967 nowych przypadkach zakażenia – to największy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń to 93 481 osób, z których 2543 zmarły. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś, że mamy do czynienia z eskalacją pandemii.

– Z naszych prognoz, które cały czas monitorujemy w Ministerstwie Zdrowia, wynika, że w najbliższym czasie – mówię o okresie dwóch tygodni – ta liczba będzie utrzymywała się w przedziale, w okolicach 1500, nawet powyżej 2000 zachorowań dziennie – przekazał minister.

Do sytuacji epidemicznej w kraju, a także polskich sposobów na walkę z koronawirusem odniósł się w rozmowie z "Wprost" Andrzej Sośnierz z Porozumienia. Zdaniem posła walkę tą Polska prowadzi w sposób nieudolny i niekonsekwentny. Przypomniał, że już pół roku temu zaproponował on uzupełnienie dotychczasowej walki z epidemią i przejście ze strategii defensywnej w ofensywną. – Niestety Ministerstwo Zdrowia całkowicie zignorowało ten plan, czego skutki widzimy dzisiaj, a można to było przewidzieć – przyznał.

Sośnierz zwrócił uwagę, że poszczególne państwa w różny sposób radzą sobie ze epidemią i z różnymi skutkami. – Proponowałem, aby wziąć przykład z państw, które odniosły sukces. Nie jest usprawiedliwieniem, że niektóre kraje też sobie nie dają rady. Czy my musimy być właśnie w tej grupie? – pytał. Polityk podkreślił, że jeśli chodzi o wykres przebiegu zachorowań Polska jest wśród tych, którzy najgorzej w Europie radzą sobie z tym problemem. – A mimo to co jakiś czas ogłaszamy jakieś iluzoryczne sukcesy. Trudno się tego słucha – stwierdził.

