– PiS nie musi jakimiś swoimi działaniami dzielić opozycji, bo ta opozycja jest podzielona. Ona przecież jest bardzo niejednolita, ma bardzo różne poglądy na najważniejsze w Polsce sprawy. Tę opozycję łączy tylko jedno: nienawiść do PiS i do tych, którzy głosują na PiS – mówił w TVP Info wicepremier Jacek Sasin

– To rzeczywiście to, co ich spaja, natomiast we wszystkich innych sprawach oni mają różne poglądy i skrajnej lewicy po Konfederację poprzez PSL, Platformę, tutaj nie ma mowy o żadnym jednolitym bloku opozycji, który miałby jakiekolwiek programowe podstawy – dodawał.

Opozycja krytykuje nowy rząd? "Nie byłaby sobą, gdyby nie krytykowała wszystkiego"

– Opozycja nie byłaby sobą, gdyby nie krytykowała wszystkiego, co robi rząd i wszystkich decyzji, które są podejmowane, nawet nie dając szansy nowym ministrom na to, aby pokazali rzeczywiście, co potrafią. No taki już urok tej naszej totalnej opozycji. Przywykliśmy przez ostatnie 5 lat do tego, że to tak wygląda, ale nie przejmujemy się tym zbytnio – ocenił Sasin.

– Mamy rzeczywiście wiele spraw do wykonania i ten nowy rząd w nowym kształcie z udziałem wszystkich liderów politycznych Zjednoczonej Prawicy, z Jarosławem Kaczyńskim, jako wicepremierem, na czele, to taki rząd, który rzeczywiście ma szanse wiele w Polsce przez najbliższe 3 lata dokonać – stwierdził polityk.

"Czarnek nie podoba się liberalnym mediom"

– Przemysław Czarnek nie podoba się liberalnym mediom, nie podoba się tym, którzy chcą promować w Polsce rewolucję obyczajową, dlatego bo jest człowiekiem o zdecydowanych poglądach i jest gwarantem tego, że ideologie, które próbuje narzucać Polakom lewica czy środowiska lewackie, nie zagoszczą w polskich szkołach, na polskich uczelniach – mówił w TVP Info Jacek Sasin.

– I bardzo dobrze, bo szkoła, uczelnia, uniwersytet to nie jest miejsce, gdzie powinna być propagowana ideologia. To miejsce, gdzie młodzi ludzie powinni pozyskiwać wiedzę, edukować się, budować swoje kompetencje do dorosłego życia, a dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, szczególnie tam, gdzie edukacją zarządzają samorządy opanowane przez polityków opozycji, PO, Lewicy, taka próba jest. Jest próba wprowadzenia do szkół edukacji seksualnej w tej wynaturzonej, można powiedzieć, formie, propagowania ideologii LGBT, różnego rodzaju odmienności. To nie jest droga, którą powinna polska edukacja podążać i myślę, że minister za chwilę, jeszcze dzisiaj poseł Przemysław Czarnek jest gwarantem tego, że polska szkoła pozostanie wolna od ideologii, wolna od indoktrynacji – zapewnił.

