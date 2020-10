Spektakl patriotyczny w łódzkiej szkole SPSK. „Od fal Bałtyku po Morza Południa…”

Widowisko podejmie temat ważnych Rocznic, obchodzonych w tym roku: Stulecia Bitwy Warszawskiej i urodzin Karola Wojtyły; czterdziestej Rocznicy powstania „Solidarności” i dziesiątej Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Ze względu na odwołane w minionym roku szkolnym zajęcia młodzież została w znacznej części pozbawiona wiedzy o tych wydarzeniach. Spektakl w jakimś stopniu postara się temu zaradzić. Będzie ewoluował od gorzkiego „Raportu z oblężonego miasta” (Zbigniewa Herberta) do końcowego obrazu ludzi, którzy pragną zaoferować swoim sąsiadom ważną ideę (tu pojawi się koncepcja Międzymorza, zapowiedziana – w pewnym sensie – już w roku 1981 w formie Przesłania I Zjazdu „Solidarności” do krajów Europy Środkowo-Wschodniej). W spektaklu pojawią się wątki wskazujące na znaczenie poświęcenia, odwagi i lojalności, wiary i nadziei w najnowszych dziejach Polski.

Póki pogoda dopisuje – młodzi aktorzy pracują na boisku. Kiedy pada deszcz – przenoszą się do sali gimnastycznej. Trzeba przestrzegać reżimów sanitarnych. Dorośli wykonawcy organizują próby muzyczne w swoich mieszkaniach. Czasu mało. Premiera 26 października.

Na scenie spotkają się nauczyciele ze swoimi uczniami ze szkolnych Kół Teatralnych i chóru. Młodzi aktorzy wystąpią u boku profesjonalistów. Na widowni zasiądzie młodzież i rodzice. To bardzo ważne: autorzy projektu „Rodzina Niepodległa” wychodzą z założenia, że wspólnotowe przeżycie historycznych i patriotycznych treści skutecznie zbliża do siebie pokolenia, rozwija poczucie rodzinnych więzi, a przez to wzmacnia współodpowiedzialność za losy państwa, narodu, Kościoła... Szkolny teatr podkreśli znaczenie polskich rodzin – jako rękojmi naszej suwerenności. Stanie się narzędziem promocji patriotyzmu, wrażliwości i wysokiej kultury. Można powiedzieć, że będzie „na czasie”.

Tomasz Bieszczad



„Rodzina Niepodległa” została objęta patronatem medialnym „Do Rzeczy”. Projekt dofinansowano ze środków NCK w ramach programu "Kultura - Interwencje 2020".