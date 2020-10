Biedroń apeluje do prezydenta Dudy. "W ten sposób mógłby zmazać dyshonor, hańbę i wstyd z kampanii wyborczej"

Według informacji, jakie w środę przekazał premier Mateusz Morawiecki, na nowego ministra połączonych resortów edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego desygnowany został poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Ta kandydatura nie spodobała się politykom lewicy i wywołała ostre komentarze z ich strony.

Biedroń apeluje do prezydenta Dudy

Nominację komentował europoseł Robert Biedroń, który w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET stwierdził, że w jego ocenie Czarnek „w niczym się nie różni w swoich wypowiedziach od tego, co słyszymy w Radiu Maryja”. – Jest takim Rydzykiem w garniturze – dodał polityk.

Biedroń stwierdził też, że chociaż nie może być jutro na proteście przeciwko nominacji, popiera te działa i namawia prezydenta Andrzeja Dudę, aby nie przyjmował nominacji Czarnka na ministra.

– Najważniejszy protest jaki może się wydarzyć w Polsce to protest Andrzeja Dudy. Apeluję do Andrzeja Dudy żeby nie przyjmował tej nominacji. Może tego nie zrobić – tłumaczył polityk.

– W ten sposób mógłby zmazać dyshonor, hańbę i wstyd z kampanii wyborczej, kiedy odczłowieczał ludzi, kiedy ich obrażał i nawoływał do złych rzeczy – dodał Biedroń.

Europoseł stwierdził też, że „boi się myśleć” jak będzie wyglądać szkoła po kilku latach pracy Czarnka, w charakterze ministra edukacji. – Nie ma (Czarnek – red.) żadnych kompetencji do tego, żeby zajmować się dziećmi. To jest niebezpieczeństwo. To jest facet, który jest nieobliczalny, który będzie wprowadzał najbardziej radykalną ideologię, czasem z krajów, w których obowiązuje prawo szariatu – dodał.

Czytaj także:

Biedroń: Czarnek jest ojcem Rydzykiem w garniturzeCzytaj także:

Czarnek na celowniku polityk Lewicy. "Nie dam mu spokoju. Będę go sprawdzała i ośmieszała"