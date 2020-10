"To wizytówka tożsamościowej strony rządu". Mocne słowa Semki o Czarnku

W środę premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowego rządu. Liczba ministerstw zmniejszy się z 20 do 14. Część resortów zostanie zlikwidowana, a ich zadania zostaną podzielone między nowe ministerstwa lub włączone do tych istniejących.

Wiele komentarzy wzbudza m.in. kandydatura posła PiS Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki. CZYTAJ WIĘCEJ

"Nie bał się występować w roli fighter"

– Przemysław Czarnek to wizytówka tożsamościowej strony rządu. Człowiek, który zyskał po prawej stronie uznanie tym, że był jednym z niewielu ludzi, którzy bardzo umiejętnie pokazywali, o co chodzi w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości – komentował zmiany w rządzie publicysta "Do Rzeczy".

– Nie bał się występować w tej roli fightera i zyskiwał sobie czarną opinię po lewej stronie – dodał Semka.

– Teraz ma do czynienia z resortem, z uczelniami, szkolnictwem, w którym z jednej strony – w szkołach podstawowych, średnich – jest bardzo silny Związek Nauczycielstwa Polskiego, który jest wyraźnie powiązany z lewica – mówił dalej dziennikarz.

– Z drugiej strony uczelnie są uważane za własny folwark tej nowej lewicy, nowoczesnej, tęczowej. To jest bardzo charakterystyczne, że sama wizyta prezydenta Dudy na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim została ogłoszona przez „Gazetę Wyborczą” jako próba przejęcia uczelni – tłumaczył Semka.

– Jest zupełnie inaczej. Poprzednie władze UW bardzo ulegały naciskom, dla niewielkiego lobby lewicowego, które pod rozmaitymi hasłami blokowało możliwość występowania pro-liferom i nie chcą tej władzy oddać – dodał publicysta "Do Rzeczy".

Czytaj także:

Biedroń apeluje do prezydenta Dudy. "W ten sposób mógłby zmazać dyshonor, hańbę i wstyd z kampanii wyborczej"Czytaj także:

Dworczyk o Emilewicz: Wykonała wspaniałą pracę, w nowej Radzie Ministrów nie będzie pracowała