Prezydent Wrocławia zakażony koronawirusem

Sutryk poinformował również, że wczoraj otrzymał telefon z sanepidu z informacją, że miał kontakt z osobą zakażoną. "Moi Kochani, wczoraj zadzwoniła do mnie pani z sanepidu. Poinformowała mnie, że miałem kontakt z osobą pozytywnie zdiagnozowaną na obecność wirusa SARS-CoV-2. Kochani cóż - zdarza się, zdarzało i zdarzać będzie. Jak sami widzicie z jeszcze większą częstotliwością" – napisał samorządowiec.

Polityk dzisiaj rano poddał się testowi na obecność nowego wirusa. Otrzymał wynik pozytywny. "Po wczorajszym telefonie dziś rano poddałem się badaniu, którego wynik jest dodatni. Czuję się dobrze, nie mam żadnych objawów, ale - zgodnie z procedurą – muszę zostać przez 10 dni na kwarantannie, z której będę kontynuował pracę zdalną" – informuje Sutryk.

"Będę Was intensywnie informował o tym co dzieje się we Wrocławiu. Uważajcie na siebie i życzę Wam wszystkim zdrowia. I proszę pamiętajcie, że Was i Wroclaw kocham nad życie" – zakończył swój wpis prezydent Wrocławia.

Rekord zakażeń

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 2367 nowych zakażeniach i kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa.

Nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: małopolskiego (290), mazowieckiego (277), pomorskiego (244), wielkopolskiego (224), śląskiego (221), świętokrzyskiego (156), łódzkiego (152), podkarpackiego (141), podlaskiego (126), lubelskiego (116), kujawsko-pomorskiego (110), warmińsko-mazurskiego (76), dolnośląskiego (63), zachodniopomorskiego (62), lubuskiego (56), opolskiego (53).

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby (wiek-płeć, miejsce zgonu): 36-M Warszawa, 80-M Chojnice – podaje resort zdrowia. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.

Ukraina: Chory na Covid-19 były prezydent Poroszenko hospitalizowany

