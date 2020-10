Spurek boi się wyroku Trybunału Konstytucyjnego. "To kolejny krok do wyjścia z UE, RE i ONZ"

22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów ws. aborcji eugenicznej. Dokument w tej sprawie złożyli do TK w grudniu 2019 roku posłowie reprezentowani przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego (obaj z PiS). Podobny wniosek wygasł wraz z końcem kadencji poprzedniego parlamentu.

Sprawa dotyczy zbadania zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. dotyczących możliwości aborcji eugenicznej, czyli w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia.

W przypadku uznania przez TK aborcji eugenicznej za niezgodną z konstytucją, przepisy ustawy zostaną uchylone i nie będzie potrzeby, aby sprawą zajmował się Sejm.

"Kolejny krok ku polexitowi"

Sprawę skomentowała na Twitterze Sylwia Spurek. Europosłanka alarmuje, że decyzja Trybunału uznająca aborcję eugeniczną za sprzeczną z ustawą zasadniczą będzie oznaczała kolejny krok ku wyjściu Polski z organizacji międzynarodowych. Ostrzega również, że niedługo określenie "polski" przestanie brzmieć dumnie.

"Jeśli 22.10 TK ograniczy prawo kobiet do przerywania ciąży, to będzie to kolejny krok w kierunku polexitu, kolejny krok do wyjścia z UE, ale i RE, i ONZ. Już niedługo zostaną nam tylko polskie (uwaga: to przestaje brzmieć dumnie) „standardy”..." – napisała europosłanka.