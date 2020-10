Biskupi zabierają głos ws. oskarżeń o profanację. "To wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła"

W związku z pandemią koronawirusa polscy hierarchowie zalecają przyjmowanie Komunii świętej na rękę. To wywołało wiele kontrowersji wśród części katolików w Polsce. Pojawiły się oskarżenia o "profanację" oraz stwierdzenia, że przyjmowanie Najświętszego Sakramentu "na rękę" jest niegodne.

Polscy biskupi ucinają wszelkie spekulacje na ten temat w wydanym dzisiaj komunikacie KEP. "Przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne" – napisali hierarchowie.

"Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię świętej na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej", z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian" – czytamy dalej w komunikacie.

Biskupi odnieśli się również do oskarżeń o profanację. "Nie można też stwierdzić, iż Komunia święta na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację" – napisano.

"Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię świętą na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii" – dodają biskupi. Załączyli również ważną wskazówkę dla wiernych.

"Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii" – kończą komunikat biskupi.

