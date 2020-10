"Przyjdziemy po was!". Emocjonalne słowa polityk lewicy

22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem posłów ws. aborcji eugenicznej. Dokument w tej sprawie złożyli do TK w grudniu 2019 roku posłowie reprezentowani przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego (obaj z PiS). Podobny wniosek wygasł wraz z końcem kadencji poprzedniego parlamentu.

Sprawa dotyczy zbadania zgodności z konstytucją dwóch przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. dotyczących możliwości aborcji eugenicznej, czyli w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia.

W przypadku uznania przez TK aborcji eugenicznej za niezgodną z konstytucją, przepisy ustawy zostaną uchylone i nie będzie potrzeby, aby sprawą zajmował się Sejm.

Swój krytyczny stosunek do ewentualnego korzystnego dla obrońców życia poczętego wyroku TK wyraziła na Twttterze Anna Górska, polityk partii Razem. Wspominając protesty sprzed 4 lat napisała:

"Powtórzę to, co 4 lata temu mówiłam i co skandowały ze mną tysiące osób na pl. Solidarności w Gdańsku: Jeśli sprowadzicie nas do roli inkubatorów, jeśli będziecie nas wsadzać do więzień za nasze decyzje, to PRZYJDZIEMY PO WAS! #CzarnyProtest #WyrokNaKobiety" – napisała polityk Razem.

