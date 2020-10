"Zrobił to!". Euforyczny wpis Morawieckiego na Facebooku

Wczoraj w Toruniu odbyły się mistrzostwa świata na żużlu. Bartosz Zmarzlik po raz drugi w karierze został indywidualnym mistrzem świata w tej dyscyplinie. To pierwszy Polak w historii, któremu udała się sztuka obrony mistrzowskiego tytułu. Przed Zmarzlikiem ta sztuka udała się tylko dziesięciu zawodnikom.

Podczas zawodów na trybunach był obecny premier Mateusz Morawiecki. Po triumfie polskiego zawodnika szef rządu zamieścił na Facebooku emocjonalny wpis.

"Zrobił to!!!!! Jest Wielki! Fantastyczny! Bartosz Zmarzlik #95 PO RAZ DRUGI NAJLEPSZY NA ŚWIECIE!!! Po niezłym starcie przyciął do krawężnika i na przeciwległej prostej wyprzedził po wewnętrznej Madsena i Woffindena. Duńczyk próbował jeszcze odpowiedzieć na drugim okrążeniu, ale Polak jeszcze zbliżył się do Lindgrena. Zmarzlik i Lindgren wjeżdżają do finału, ale to Polak jest mistrzem świata. Mistrz, nasz Mistrz! Ps. Pozdrawiamy Was razem z moimi Dziećmi z Torunia, gdzie oglądamy ten wielki moment na żywo" – napisał Morawiecki.

Również prezydent Andrzej Duda pogratulował zawodnikowi zwycięstwa.

"Gratulacje!!! Bartosz Zmarzlik w wielkim stylu obronił tytuł mistrza świata podczas trwającej na Motoarenie w Toruniu ostatniej rundy cyklu Grand Prix na żużlu. Brawo! Dziękujemy!!!" – napisał na Twitterze prezydent RP.