W Polsce nadal dużo zakażeń. Resort publikuje najnowsze dane

Wiceszef MSZ: Jak widać nie chodzi o praworządność, a o "zagłodzenie" niewygodnych państw

W tych wszystkich sporach nie chodzi o żadną demokrację, reguły, czy praworządność. To tylko preteksty. Chodzi o kasę. O to, by zagłodzić te państwa, które z jakichś powodów są przez polityków takich jak Katrina Barley zwalczane – mówi...