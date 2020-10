"Tak też ładnie. Spoko". Nietypowa odpowiedź jezuity na chrześcijańskie pozdrowienie

Ojciec Grzegorz Kramer jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. Burzę wywołało jego stwierdzenie o tym, że "lepiej by papieże umierali". Duchowny komentował w ten sposób słowa byłego papieża Benedykta XVI na temat celibatu księży.

Ojciec Kramer szybko skasował wpis i przeprosił. "Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku. Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że »chyba lepiej, żeby papieże umierali«, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: lepiej by było, gdyby papieże nie abdykowali" – tłumaczył wtedy jezuita.

Tym razem duchowny, po odwołaniu zakazu wypowiedzi w mediach, jaki został na niego nałożony przez przełożonych, postanowił założyć konto na Twitterze. Zakaz obowiązywał od stycznia 2020 roku i został odwołany 2 października.

Ojciec Kramer w jednym z pierwszych wpisów na platformie przywitał się ze społecznością Twitterze. Użył do tego potocznego sformułowania "Dzień dobry". Pod wpisem pojawiły się tweety innych użytkowników witające duchownego w społeczności. Jeden z nich przywitał księdza chrześcijańskim pozdrowieniem. Reakcja Kramera była nietypowa.

"Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" – napisał jeden z użytkowników Twittera. "Tak też ładnie" – odpisał Kramer. Na uwagę internauty, że na to pozdrowienie powinna paść "inna odpowiedź", Kramer odpisał krótko: "Spoko".

Czytaj także:

Wolę dzień sznurówki od szkolnych rekolekcjiCzytaj także:

W Polsce nadal dużo zakażeń. Resort publikuje najnowsze dane