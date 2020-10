"Najbardziej znienawidzony przez lewicę dodatek". Lisicki: Myślę, że takie głosy szczególnie powinny zachęcić do lektury

– W nowym numerze publikujemy obszerne fragmenty mojej rozmowy z bp. Athanasiusem Schneiderem. Ktoś mógłby zapytać dlaczego akurat z tym biskupem, skoro na świecie jest ich około pięć tysięcy – mówi Lisicki, opowiadając o tym numerze.

– Biskup Schneider jest rzeczywiście osobą niezwykłą, bo razem z kardynałem Burkem i kardynałem Müller należy do tej grupy hierarchów kościoła, która nie ma oporów z jasnym nazywaniem kryzysu jaki panuje w katolicyzmie – tłumaczy dziennikarz.

Lisicki zachęca także do lektury dodatku do nowego numeru „Do Rzeczy”, poświęconego środowisku LGBT. – To chyba najbardziej zwalczany dodatek w polskiej prasie, dość powiedzieć, że TVN napisał, że jest to dodatek „homofobiczny”, a Jan Hartman w tygodniku „Polityka” powiedział, że nieprzyzwoitością, jest jego wydawanie – mówi dziennikarz.

– Myślę, że takie głosy szczególnie powinny państwa zachęcić – dodaje Lisicki.