"Jeszcze bardziej dotkliwe". Minister zdrowia: Mogą być wprowadzane nowe restrykcje

Ledwie wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1934 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Tak wysoka liczba nowych przypadków utrzymuje się już od wielu dni. Ostatni rekord zakażeń padł w sobotę, kiedy odnotowano 2367 nowych przypadków koronawirusa. Czy czeka nasz kolejny lockdown? O tę kwestię pytany był w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Nie wykluczam scenariusza, że powiaty w strefie czerwonej będą odczuwać jeszcze bardziej dotkliwe obostrzenia, bo taka jest logika konstrukcji samych stref – przyznał Niedzielski. Minister podkreślił jednocześnie, że "lockdown rozumiany jako zamknięcie totalne w skali całego kraju, powrót do sytuacji z przełomu zimy i wiosny, nie jest rozważany". – Nie straszmy się lockdownem. Reagujemy w sposób celowany i proporcjonalny na poziomie powiatowym – dodał.

Szef resortu zdowia zapytany został o słowa swojego zastępcy Waldemara Kraski, który stwierdził, że miasta z dużą liczbą osób na kilometr kwadratowy obostrzenia odczują najbardziej. Czy to oznacza wprowadzenie nowych restrykcji?

– Owszem, mogą one zostać wprowadzone – oświadczył Niedzielski. Minister wyjaśnił, że resort zdrowia przy doborze konkretnych narzędzi walki z rozprzestrzenianiem się wirusa kieruje się m.in. tymi, które pojawiają się na arenie międzynarodowej. – Tak było w przypadku naszej ostatniej decyzji, że wkrótce zamkniemy lokale gastronomiczne w strefie czerwonej po godz. 22. Ktoś zauważy, że mało kto jada o tej porze, ale o to właśnie chodzi. Wieczorami lokale gastronomiczne to często tzw. imprezownie – wskazał.

