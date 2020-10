"Taka umowa nie została zawarta". Sasin zapewnia, że nie podpisał umowy z Pocztą Polską

– Nie została taka umowa zawarta. Cały czas byliśmy w dialogu z Pocztą Polską, która określała koszty, jakie mają być poniesione w ramach tej akcji wyborczej. Do momentu, kiedy stało się jasne, że wyborów w tym terminie nie będzie i w związku z tym przygotowanie muszą być przerwane do takich uzgodnień nie doszło i w związku z czym nie doszło również do podpisania umowy – stwierdził Sasin.

Dopytywany, dlaczego nie wykonał polecenia premiera, stwierdził, że "nie powiedział, że nie chciał podpisać tej umowy". – Miałem faktycznie twarde zalecenie ze strony pana premiera w tej decyzji, żeby umowa została podpisana i nie uchylałem się od tego. Żeby jednak podpisać umowę trzeba wiedzieć, na jaką sumę ta umowa ma być podpisana. Do momentu, kiedy Poczta nie określiła wszystkich składowych, które kształtowałyby tę sumę, trudno było podpisać umowę. Gdyby wybory odbyły się w terminie konstytucyjnym umowa byłaby podpisana. W momencie kiedy okazało się, że trzeba przygotowania przerwać podpisanie umowy stało się bezprzedmiotowe – tłumaczył.

– Nie przypominam sobie, żebym podejmował jakiekolwiek formalne decyzje. Zarówno Poczta jak i PWPW działały w oparciu o decyzję, którą wydał premier Mateusz Morawiecki. Ta decyzja miała bardzo mocne umocowanie w prawie – podkreślił, pytany, czy podpisywał ws. organizacji wyborów jakiekolwiek dokumenty.

Wpływ Jarosława Kaczyńskiego na prace rządu zostanie sformalizowany

Jacek Sasin był również pytany, czy wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie wpływa negatywnie na pozycję premiera Morawieckiego.

– Nie sądzę, żeby ktokolwiek dotychczas miał przekonanie żeby Jarosław Kaczyński nie miał wpływu na to, co dzieje się w rządzie i jaka polityka jest realizowana. Oczywistym jest, że rząd jest emanacją większości parlamentarnej, a na jej czele stał i stoi prezes PiS Jarosław Kaczyński, więc jego udział w kształtowaniu kierunków prac rządu i tak był ogromny. Dzisiaj ten wpływ zostanie niejako sformalizowany również przez to, że prezes będzie uczestniczył w pracach gabinetu bezpośrednio. Rząd stanie się miejscem gdzie będzie podejmowany całokształt decyzji politycznych i administracyjnych – ocenił.

