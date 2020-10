Mówiła o "finansowym zagłodzeniu Węgier". Będzie wniosek o odwołanie wiceszefowej PE

"To już trudno nazwać egoizmem". Rzecznik MZ namawia obywateli: Infamia dla tych, którzy nie...

– Apelujemy do społeczeństwa, by wszystkich tych, którzy lekceważą zasłanianie nosa i ust, objąć swoistą infamią. To już nawet trudno nazwać egoizmem. Narażają innych na możliwość zakażenia, to lekceważenie stanu zdrowia współobywateli –...