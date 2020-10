"Bezczelnie atakujecie. Boli was, że lepiej sobie radzimy". Jaki ostro do zachodnich europosłów

W Parlamencie Europejskim trwa debata, która dot. pomysłu powiązania unijnego budżetu z praworządnością. Podczas burzliwej dyskusji głos zabrał europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki. Wskazał on na hipokryzję eurokratów, którzy chcą karać Polskę za rzekome "strefy wolne od LGBT" i prześladowania mniejszości seksualnych, a państwa, których są przedstawicielami, wcale nie są wolne od tego typu problemów.

– Atakujecie Polskę w bezczelny sposób. Wypominacie nam jakieś totalitaryzmy. Chcę wam powiedzieć, dlaczego macie przewagę ekonomiczną, która wam pozwala na taką arogancję wobec Polski. Kiedy Polska była atakowana przez Niemców i Sowietów, to wasze państwa stały i patrzyły jak Polska honorowo broniła wartości. A potem, za to, że Polska broniła wartości, oddaliście ją Sowietom i patrzyliście jak przez dekady nie mogła się rozwijać – powiedział Jaki.

Polski polityk wskazał również, że właśnie to sowieckie zniewolenie jest przyczyną gospodarczego zapóźnienia Polski względem Zachodu.

– Dlatego macie dzisiaj tę przewagę ekonomiczną. Oddajcie nam te lata, które Polska straciła, to wtedy nikt sobie nie pozwoli na taką arogancję. Wypominacie nam dzisiaj strefy wolne od LGBT, a wiecie, że Polska była jedynym państwem, gdzie homoseksualizm nie był penalizowany – stwierdził polityk.

– Od Polaków moglibyście się jeszcze wiele nauczyć. Szczególnie jeśli chodzi o wartości i tolerancję. Dzisiaj Polska wam przeszkadza, bo dużo lepiej sobie radzi od was. Szczególnie spójrzcie na Hiszpanię, gdzie prawie co drugi człowiek nie ma pracy. Was to uwiera, dlatego Polskę atakujecie – zakończył europoseł.

