5 lat więzienia za znieważenie gejów i lesbijek. Połowie PiS poparli, Ministerstwo Sprawiedliwości odrzuca

"Rzeczpospolita" pisze, że 23 września sejmowa komisja ds. petycji wniosła projekt przewidujący zmianę w art. 257 kodeksu karnego, który obecnie zakazuje publicznego znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości. Dziś grozi za to do trzech lat więzienia, ale po proponowanej przez komisję zmianie sankcja wzrosłaby do pięciu lat. Do treści artykułu zostałyby zaś dopisane nowe przesłanki: płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciowa i orientacja seksualna.

Nie wiadomo, czy poparcie posłów PiS dla tego projektu było świadome, czy to kwestia zamieszania podczas głosowania.

Sprawę skomentował na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, prezentując stanowisko resortu.

"Ministerstwo Sprawiedliwości jest zdecydowanie przeciw temu projektowi. Proponuje on narzędzie do karania osób, które krytykują neomarksistowską ideologię gender. Przepisy narzucają siłowe wymuszenie tzw. poprawności politycznej wobec osób, którym bliskie są wartości chrześcijańskie" – napisał polityk.

Czytaj także:

Działacz LGBT twierdzi, że został wepchnięty pod tramwaj. Aktywiści piszą o "usiłowaniu zabójstwa"Czytaj także:

"Świat Zachodu pogrążył się w lewackiej ideologii". Wiceminister: Nie macie prawaCzytaj także:

"Byłem na Marszu Równości, a nie czuję się dewiantem". Czarzasty krytykuje język Czarnka