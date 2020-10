Co dalej z zawieszonymi posłami? "Niedługo przyjdzie test na to, czy zrozumieli"

Kilkanaście dni temu (były już) minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski został, razem z 14 innymi posłami, zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Była to reakcja Jarosława Kaczyńskiego na wyniki głosowania nad tzw. piątką dla zwierząt. Minister rolnictwa zagłosował przeciw propozycjom swojego ugrupowania. Wielokrotnie też publicznie krytykował tę ustawę.

O losy parlamentarzystów, którzy zostali zawieszeni w prawach członka PiS był pytany Krzysztof Sobolewski w programie TVP.

– Przyjdzie, mam nadzieję, niedługo test na to, czy będą, czy zrozumieli dlaczego są zawieszeni czy też będziemy musieli podjąć jeszcze bardziej drastyczne działania. Zobaczymy jaki będzie dalszy los ustawy o ochronie zwierząt. Jest w tej chwili w Senacie. Nie wiem, kiedy będzie ostatecznie zajmował się nią Senat i z jakim skutkiem, ponieważ jeśli będą poprawki, to ustawa ponownie trafi do Sejmu. Jeśli natomiast nie będzie takowych poprawek, trafi na biurko prezydenta, gdzie też nie mamy ostatecznej decyzji, co prezydent zrobi z tą ustawą. Jeżeli zdarzyłoby się, mamy nadzieję, że tak się nie zdarzy, weto, też trafi do Sejmu. Będzie wtedy okazja do naprawy grzechów – mówił polityk.

