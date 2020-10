Ruch Hołowni ma swój pomysł na walkę z koronawirusem. List do resortu zdrowia

Eksperci związani z ruchem Szymona Hołowni proponują siedem punktów zmian w systemie polskiej służby zdrowia.

Wśród punktów strategii walki z koronawirusem znalazło się m.in.: stworzenie całodobowego Ogólnokrajowego Centrum Zarządzania Systemem, usprawnienie pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy zmiana systemu testowania COVID-19.

Strategię opracował zespół medyczny Instytutu Strategie 2050, współpracujący ze stowarzyszeniem Polska 2050 Szymona Hołowni. O jej wdrożenie, ze względu na realne i narastające zagrożenie dla zdrowia polskich obywateli, apeluje pięciu ekspertów w liście wysłanym do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zadeklarowali też chęć spotkania z nimi i pomoc w rozwiązaniu obecnych problemów ochrony zdrowia.

– Statystyki zakażeń pokazują dobitnie, że wojnę polityczną czas zamienić na pracę dla wyjścia z kryzysu. System ochrony zdrowia wymaga szybko szeregu ulepszeń, aby w związku ze wzrostem liczby zakażeń nie doszło do jego zapaści, jak to miało miejsce np. we Włoszech czy Hiszpanii. Jako ruch Szymona Hołowni deklarujemy chęć pomocy panu ministrowi i proponujemy pomoc naszych ekspertów z Instytutu Strategie 2050. Liczymy na współpracę – mówi Hanna Gill-Piątek, posłanka Polski 2050.

