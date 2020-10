Kaczyński brał udział w powstaniu warszawskim? Posłowie KO nie zrozumieli biogramu prezesa PiS

"Urodzony 18 czerwca 1949 roku na warszawskim Żoliborzu w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W czasie II wojny światowej ojciec Rajmund działał w konspiracji, w Armii Krajowej. W 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Matka Jadwiga w 1941 roku wstąpiła do Szarych Szeregów. Brała udział jako sanitariuszka w akcji Burza" – czytamy.

Układ tekstu (który został już zmieniony) sprawił, że poseł KO Dariusz Joński uznał, iż fragment o udzialu w powstaniu z 1944 roku dotyczy Jarosława Kaczyńskiego, a nie tak jak jest w rzeczywistości – ojca wicepremiera, Rajmunda. Podobnym niezrozumieniem wykazała się Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście układ tekstu mógł wprowadzać w błąd, jednak po uważnym przeczytaniu biogramu ze zrozumieniem nietrudno było wywnioskować, o kim mowa.

"Na stronie premier.gov.pl info -Jarosław Kaczyński w 1944 brał udział w Powstaniu Warszawskim a urodził się 1949! Nieprawdopodobne, a jednak!" – dziwi się Dariusz Joński. "Problemy z czytaniem ze zrozumieniem. To u was norma? W tekście, który Pan przybliźył mowa jest o ojcu Jarosława Kaczyńskiego" – odpowiedział mu poseł PiS Jan Mosiński. "Joński, do podstawówki wracaj" – skomentował szczeciński radny PiS Dariusz Matecki.

