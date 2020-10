We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2236 kolejnych zakażeniach koronawirusem i o śmierci 58 osób, co stanowi największą liczbę od początku epidemii.

Jak wskazał w rozmowie z PAP prof. Gut, "wzrost liczby osób zmarłych na koronawirusa wynika z najprostszej relacji. Jest logicznym następstwem zwiększonej liczby zachorowań".

Zauważył również, że "od momentu zachorowania do momentu śmierci mija określony czas – taki, przez ile szpital potrafi przetrzymać cięższe przypadki". Dodał, że są to około dwa tygodnie.

– Nie możemy przyzwyczajać się do wzrostu zachorowań, bo zaczniemy liczyć trupy. Mówiłem to już i będę to powtarzał, bo po wzroście liczby zachorowań wzrost liczby śmierci jest po prostu oczywisty – podkreślił prof. Gut.

Podkreślił, że dalszy rozwój epidemii zależy przede wszystkim od zachowań społeczeństwa. – To od nas zależy, czy będziemy się gromadzić, czy będziemy zachowywać dystans, myć ręce, dezynfekować i nosić maseczkę – dodał.

Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 104 316 osób, zmarło 2717 chorych.

Czytaj także:

Koronawirus w polskiej reprezentacji. Jeden z piłkarzy zakażonyCzytaj także:

"Będziemy bardzo rygorystyczni". Stanowcza zapowiedź Komendanta Głównego Policji