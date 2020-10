"Cieszymy się i jedziemy dalej". Entuzjastyczny wpis premiera Morawieckiego

"Polacy są niesamowicie pracowici, odporni i zaradni – to wszyscy wiemy od dawna. Na pewno jest w tym duża zasługa naszej trudnej historii i swoistego genu przetrwania, dzięki któremu przez tyle wieków Polska trwała, jeżeli nawet nie na mapach, to w naszych sercach" – podkreśla premier we wpisie na Facebooku.

"Dziś do tego podejścia doszły również coraz powszechniejsze – patriotyzm gospodarczy i optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze. I to widać również we wskaźnikach ekonomicznych, które wciąż nie przestają pozytywnie zaskakiwać" – tłumaczy dalej Morawiecki.

"Główny Urząd Statystyczny podał właśnie, że skorygowany wzrost gospodarczy za rok 2019 wzrósł z 4,1 do 4,5%! To świetny wynik, który z pewnością pomoże nam szybciej uporać się z kryzysem" – dodaje premier.

"Jesteśmy również na podium skumulowanego wzrostu sprzedaży detalicznej w całej UE. W latach 2015-19 wzrósł on aż o 33,4%, co daje nam świetne, trzecie miejsce! Cieszymy się i jedziemy dalej, bo przecież chcemy być na pierwszym" – podsumowuje Morawiecki.

Czytaj także:

Andruszkiewicz wraca do rządu. Objął nowe stanowiskoCzytaj także:

Onet o "incydencie z Kaczyńskim". Internauci żartują z serwisu