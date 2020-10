Ekspert: Żaden system zdrowotny nie jest w stanie wytrzymać powtórki z Lombardii

Mamy 3003 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podał w środę rano resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało także o 75 ofiarach śmiertelnych COVID-19 w Polsce. To najwyższa dobowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii w Polsce. Do sytuacji epidemicznej w kraju odniósł się w rozmowie z serwisem WP abcZdrowie dr Tomasz Dzieciątkowski.

Pytany, czy możemy się spodziewać więszej liczby zgonów w najbliższym czasie wirusolog wyjaśnił, że jeżeli mamy do czynienia z większą ilością zakażeń to prawdopodobnie i zgonów będzie więcej. – Mam nadzieję, że nie będziemy mówić o dziesiątkach tysięcy zgonów dziennie. Żaden system zdrowotny, żadnego kraju UE nie jest w stanie wytrzymać powtórki z Lombardii – przyznał.

Dzieciątkowski zwrócił uwagę, że wiele osób jest zmęczonych epidemią i wprost przyznają, że nie będą stosować się do obostrzeń. – Spotkałem się już z takimi ludźmi, którzy deklarowali, że nie będą regularnie myli rąk. Jeżeli ludzie przestaną traktować koronawirusa poważnie, to on to wykorzysta bardzo skrupulatnie i zarazi tyle osób, ile tylko może – wskazał ekspert.

Zdaniem wirusologa, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, zamiast wprowadzać nowe regulacje, powinno się egzekwować te które aktualnie obowiązują, a tych którzy się nie stosują do nich karać grzywnami. – Mogłoby to sprawić, że ludzie, chociażby z powodów ekonomicznych zaczęliby stosować się do obowiązujących zasad i wtedy mielibyśmy szansę na ograniczenie transmisji wirusa – dodał.

