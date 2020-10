Ważna decyzja Sejmu. Liczby robią wrażenie

W tym roku wydatki i dochody państwa miały być zrównoważone, ale pandemia koronawirusa zniweczyła te plany. W środę wieczorem posłowie znowelizowali obecny budżet i zamiast równowagi w kasie państwa pojawi się wielka dziura – 109,3 mld zł.

Sytuacja ma się poprawić w 2021 roku. Dochody państwa mają wynieść 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. To oznacza, że deficyt sięgnie 82,3 mld zł. Będzie zatem o niemal 30 mld zł niższy ten zaplanowany na 2020 rok.

– Zakładamy, że PKB wzrośnie w 2021 roku o 4 procent, co jest wynikiem zbliżonym do prognoz NBP i Komisji Europejskiej, i co mieści się w prognozach rynkowych. To poziom podobny do osiąganych w ostatnich latach – mówił w środę w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński.

Rząd zakłada, że w przyszłym roku Polska wróci na ścieżkę wzrostu gospodarczego po światowym lockdownie wywołanym pandemią. – Kontynuujemy politykę budżetową opartą na wspieraniu ożywienia gospodarczego i powrotu na ścieżkę wzrostu przy zachowaniu bezpieczeństwa finansów publicznych – oświadczył Kościński.

Minister tłumaczył, że wzrost zadłużenia wynika przede wszystkim z wydatków związanych z Tarczą Antykryzysową i Finansową, czyli programami pomocowymi opracowanymi przez rząd dla ratowania przedsiębiorstw i miejsc pracy.

