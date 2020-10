Kinga Duda wróciła do pracy w warszawskiej kancelarii

Chodzi o kancelarię Maruta Wachta, specjalizującej się w prawie nowych technologii i zamówień publicznych.

Kinga Duda pracowała w niej już tuż po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę jednak przerwała z powodu półrocznego wyjazdu do Londynu, gdzie odbyła staż.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że po powrocie do Polski, wróciła też do pracy w warszawskiej kancelarii. Dziennik opublikował zdjęcia na których widać, jak córka Andrzeja Dudy wysiada z limuzyny w asyście ochroniarza, po czym wchodzi do gmachu, w którym mieści się kancelaria Maruta Wachta.

Kancelaria nie chciała ujawnić dziennikowi informacji na temat charakteru pracy Kingi Dudy. Potwierdzenie zatrudnienia córki prezydenta udało się jednak uzyskać tygodnikowi "Newsweek".

