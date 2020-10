Poseł PiS: Barley powinna się ukorzyć i przeprosić za zbrodnie niemieckie

Wiceszefowa PE Katarina Barley wzywała niedawno do zwiększenia presji na Węgry i Polskę w związku z rzekomym zagrożeniem w tych państwach praworządności. Polityk mówiła m.in. o "finansowym zagłodzeniu" Węgier.

Te słowa wywołały spore poruszenie. Część polityków i komentatorów nie kryje oburzenia postawą wiceszefowej PE.

– Nam wszystkim głodzenie kojarzy się z Auschwitz i innymi obozami koncentracyjnymi, które były na terenie Polski. Pani Barley powinna przyjechać do Polski, odwiedzić te miejsca i zobaczyć jak to wyglądało. Wtedy poszłaby po rozum do głowy i przeprosiła za to, co zrobiła. Ona jednak brnie w tę narrację o głodowaniu, mówiąc o karaniu polskiego i węgierskiego rządu – powiedział poseł PiS Robert Telus w rozmowie z portalem tvp.info.

Barley sugerowała, że premier Orban jest zamieszany w aferę korupcyjną. Te słowa oburzyły posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego. – To są nieuprawnione zarzuty wobec premiera Węgier. Podobne stawiała pani Barley w stosunku do lidera Prawa i Sprawiedliwości. To ohydne, paskudne i skandal dyplomatyczny. Czy przeprosiny padną z jej ust? Wątpię. Moim zdaniem dla lewicy niemieckiej i nie tylko lewicy niemieckiej słowo „przepraszam” jest wyrazem obcobrzmiącym – mówił.

Poseł Tomasz Rzymkowski podkreślał z kolei, że niemożliwe jest rozdzielenie sankcji dla rządu i obywateli. – To kompletna bzdura, którą pani Barley opowiada. Powinna ukorzyć się przed dwoma wielkimi narodami Europy – polskim i węgierskim i przeprosić za zbrodnie niemieckie – stwierdził.

