Mocne słowa w Parlamencie Europejskim. Mazurek: To powinno być przesłaniem dla totalnej opozycji

Borrel w PE związany jest z Partią Europejskich Socjalistów, w ubiegłym roku został wybrany na stanowisko Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz wiceszefa Komisji Europejskiej.

Polityk w trackie debaty w PE zwrócił uwagę swojej rodaczce – europosłance Dolores Montserrat, aby sprawy Hiszpanii rozwiązywać w kraju, a nie na forum Parlamentu Europejskiego.

– Pani Montserrat, zabrała pani głos i odniosła się do kłamstw i półprawd. To jest to co pani robiła. Przedstawiła pani stek kłamstw – mówił Borrel w odpowiedzi na wypowiedzi europosłanki dotyczące Hiszpanii. – Rozpętała pani ten skandal tylko po to, żeby coś się wydarzyło na hiszpańskiej scenie politycznej, a nie znajduje się pani w parlamencie hiszpańskim – podkreślił polityk.

– Jeżeli chce pani rozmawiać o polityce hiszpańskiej, proszę robić to w Madrycie – dodał Borrel i to właśnie te słowa polska europosłanka Beata Mazurek skierowała do polskiej opozycji.

"Wypowiedź Borrella powinna być przesłaniem dla totalnej opozycji. Najwyższy czas na opamiętanie się. Polskie sprawy załatwiajmy w Warszawie" – napisała Mazurek, cytując wypowiedź wiceszefa KE.

