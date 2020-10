"To negacja horroru II wojny światowej". Fogiel ostro o skandalicznym artykule "Krytyki Politycznej"

Dziennikarka lewicowego pisma oskarża Polaków o to, że wciąż nie dokonali oni oczyszczenia z historycznych win wobec Żydów.

"Czy doczekamy dnia, w którym polska władza również przyzna, że niechęć do Żydów była wśród Polaków nagminna, a polski współudział w Zagładzie jest faktem historycznym?" – czytamy w leadzie artykułu zatytułowanego "Ambasador Niemiec mówi trudną prawdę o historii. Polska nadal kłamie".

W dalszej części tekstu autorka przekonuje, że oprócz gospodarczych sukcesów i sprawnego państwa, Polska powinna zazdrościć Niemcom "nieustającej skruchy".

"Choć trudno od reprezentantów nacjonalistycznego rządu oczekiwać pochylenia się nad prawdą historyczną (albo w ogóle jakąkolwiek inną prawdą), to pewien żal pozostaje. Oprócz rozwiniętego państwa, silnej gospodarki i sprawnej opieki społecznej powinniśmy też zacząć Niemcom zazdrościć nieustającej skruchy i otwartości w mówieniu o własnej przeszłości" – czytamy w artykule.

"Polscy politycy, a już zwłaszcza ambasadorowie i dyplomaci, od mówienia prawdy wolą jednak wygodne życie w wyimaginowanym świecie wartości i przymiotów przypisywanych własnemu narodowi. Niezłomność, gościnność, męstwo i szlachetność Polaków oraz oczywiście rzekomo ogromna pomoc udzielana Żydom w czasie wojny i tuż po niej to jedna z tych fikcji, którymi karmią nas polscy politycy od wielu dekad" – twierdzi autorka tekstu.

Do skandalicznej treści artykułu odniósł się Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS stwierdził, że tezy zawarte w treści, jaką opublikowała "Krytyka Polityczna" to "negacja horroru II wojny światowej".

"Niechęć do własnego kraju to jedno, ale to jest negacjonizm horroru II wojny światowej, który polegał na tym, że Niemcy postanowili dokonać przemysłowego ludobójstwa. A nie, że każdy po trochu" – napisał Fogiel.

