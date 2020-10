"Pan Bóg chyba nas trochę lubi...". Publicysta bezlitosny dla Tuska

„Duda radośnie komentuje sportowe wydarzenia, uśmiechnięty Morawiecki ogłasza kolejne sukcesy, Kaczyński schował się w nowym gabinecie. Wirus zabił prawie trzy tysiące Polaków i zabija dalej. Zaraza” – taki wpis po ponad miesiącu milczenia zamieścił na Twitterze Donald Tusk.

Do aktywności byłego premiera w mediach społecznościowych odniósł się na antenie Polskiego Radia Piotr Cywiński. Publicysta tygodnika "Sieci" wyraził pogląd, że Donald Tusk jest skończony politycznie. Jak podkreślił, "przez cały okres pandemii w Polsce zmarły na koronawirusa 3 tysiące osób, czyli tyle, co w samej Bawarii w Niemczech, które Tusk tak kocha, ostatnio bez wzajemności". Cywiński zwrócił uwagę, że w samej Belgii, gdzie mieszka były szef PO, zmarło już ponad 10 tysięcy osób. – A żyje tam 11 mln mieszkańców, mniej niż 1/3 mieszkańców w Polsce – zauważył.

Komentując wczorajszy wpis Tuska publicysta określił go jako "jątrzący". Jak podkreślił, Tusk z jątrzenia i nienawiści zrobił sobie sposób na swoją karierę. – Jak żuk konsekwentnie toczy swoją kulkę jątrzenia – dodał. – Pan Bóg chyba nas trochę lubi, skoro doprowadził do tego, że Donald Tusk wyprowadził się z Polski do Brukseli. Polsce wyszło to na dobre – wskazał.

