"Pamiętam ten dzień". Premier: Nie jestem zabobonny, ale to był też piątek

Szef rzadu wziął dziś udział w X Kongresu Polska Wielki Projekt. W wygłoszonym tam wystąpieniu Mateusz Morawiecki mówił o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Nawiązywał też do działań polskiego rządu podjętych blisko pół roku temu.

Premier przekonywał, że polska odpowiedź na COVID-19 w pierwszej odsłonie epidemii była właściwa. – Pamiętam ten dzień, 13 marca. Nie jestem zabobonny, ale to był też piątek, kiedy podjęliśmy pierwsze decyzje o zamknięciu wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego – mówił. Morawiecki przyznał, że otrzymywał później wiele telefonów kwestionujących to podejście. Pytano go wówczas, "czy warto to robić dla kilku zgonów", mówiono "przecież to wszystko jest niesprawdzone, nie warto tak reagować".

– Ale dzisiaj to wiemy, potwierdzają to instytuty zagraniczne również, że ocaliliśmy tym samym co najmniej 20 tysięcy istnień ludzkich. I ta wartość życia człowieka przyświecała nam wtedy, przyświeca i dzisiaj przy kolejnych odpowiedziach, których udzielamy, gdzie chcemy znaleźć najlepszy środek, złoty środek pomiędzy odpowiedzią na problemy w służbie zdrowia z koronawirusem i problemy gospodarcze, które ta pandemia ze sobą niesie – zapewniał premier.

