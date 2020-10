Dulkiewicz żali się na niecodzienny "problem". Chodzi o premiera Morawieckiego

W związku z coraz większą liczbą zakażeń premier Morawiecki na konferencjach prasowych sukcesywnie przedstawia kolejne działania rządu zmierzające do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. To nie podoba się prezydent Gdańska, Aleksandrze Dulkiewicz, która skarży się, że musi oglądać konferencje premiera.

– Ilość czasu, jaki ja i moi współpracownicy spędzamy na oglądaniu konferencji premiera, jest w ostatnim czasie dosyć duża. Nie przypominam sobie, żeby w konstytucji RP konferencja prasowa była źródłem prawa. A często jest tak, że rozwiązania prezentowane na konferencjach prasowych nie są jeszcze obowiązującym prawem – powiedziała w programie "Jeden na jeden" w TVN24.

Dulkiewicz żali się również, że częste kontrole działań urzędników paraliżują inicjatywy gdańskiego Magistratu. – Szukamy dokumentów, każdy mnie, mojego współpracownika czy funkcjonariusza publicznego rozlicza z tego, czy działamy zgodnie z przepisami. Jak my mamy wprowadzać różne rozwiązania, na przykład te dotyczące szkół, kiedy jeszcze nie ma tych rozporządzeń dostępnych chociażby nawet na stronach internetowych? – pyta prezydent Gdańska.

– Dziś jest niemal połowa października, my naprawdę jesteśmy gotowi do wszelkiej pomocy, do wszelkiej współpracy, (…) ale ten dialog musi wywołać osoba, która ma wszystkie karty na stole – dodała.

