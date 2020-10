Premier otwiera się na współpracę z opozycją. Sienkiewicz: Jak nie daje rady, to dymisja

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zaprezentował strategiczne cele rządu na najbliższy czas w związku z pandemią koronawirusa. Poinformował, że obecnie priorytetem jest ochrona seniorów. Od czwartku zaczną więc obowiązywać godziny dla seniorów w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach. Zachęcił również osoby starsze do pozostania w domach.

– Zachowanie gospodarki w nienaruszonym stanie, zapewnienie wydolności służby zdrowia - dla realizacji tych celów nie będziemy szczędzili sił i środków. Deklaruję chęć współpracy z każdym, kto będzie nam chciał pomóc, bo pokonanie tej fali to nasz cel – mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, zachęcając polityków opozycji do przedstawiania swoich pomysłów.

Na apel premiera zareagował poseł Bartłomiej Sienkiewicz.

"Jak by ktoś uważał, że opozycja powinna pójść ws. COVID na konsultacje z PMM, to nich sobie puści jego sejmowe wystąpienia, pełne szyderstw wobec ostrzegającej go opozycji. To jest jego odpowiedzialność, jak nie daje rady to dymisja" – napisał na Twitterze.

