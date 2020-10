"Arogancja rządu", "grunt się pali pod nogami", "premier tchórzy". Żywiołowa dyskusja w studiu

Na sobotniej konferencji prasowej premier zwrócił się do opozycji, deklarując, że jest otwarty na współpracę w zakresie pomysłów na walkę z koronawirusem w Polsce.

– My zapraszaliśmy premiera na rozmowy już wcześniej, tam, gdzie powinniśmy rozmawiać, czyli w parlamencie. Premier nie miał odwagi przyjść do Sejmu, tchórzy przed opinią publiczną – powiedziała w Polsat News Barbara Nowacka z KO. Dopytywana, czy pojawi się na spotkaniu, na które ma zamiar zaprosić opozycję premier, stwierdziła, że decyzja zapadnie, jak takie zaproszenie się realnie pojawi.

– Arogancja rządu jest w tej sprawie oczywista, ale uważam, że zdrowie i życie ludzi jest ponad tę arogancję. Jeśli pójdziemy na to spotkanie to chcielibyśmy się dowiedzieć, co rząd ma zamiar zrobić, 500 z 800 respiratorów jest zajętych – mówił w tej samej sprawie szef SLD Włodzimierz Czarzasty. – 500 jest w magazynie, nie ma już ludzi żeby te dodatkowe obsługiwać. Co rząd ma zamiar zrobić, gdy zachorowań będzie 10 albo 15 tysięcy dziennie. Co będzie za miesiąc? Całe wakacje były na to, żeby się dobrze przygotować ale aroganci myślący o swoich stołkach zlekceważyli to – dodawał.

– Grunt się pali pod nogami i trzeba się dzielić odpowiedzialnością z innymi siłami politycznymi. Przez ostatnie 5 lat na palcach jednej ręki można policzyć liczbę takich tematów, w których rząd uważał, że takie konsultacje są potrzebne – mówił z kolei Krzysztof Bosak.

Co na to druga strona?

Na ostre stanowiska opozycji odpowiadał Andrzej Zybertowicz. – Spora część opozycji nie rozumie powagi sytuacji i prowadzi polityczną grę. Można się z premierem nie zgadzać, ale mówić, że rozważymy i postawimy jakieś warunki, to brak odpowiedzialności za państwo. Tworzenie paniki, której ofiarą prędzej czy później opozycja sama będzie. Liczba śmiertelnych wypadków w Polsce 1,3, w Hiszpanii 5. Polska jest w trzeciej dziesiątce krajów europejskich jeśli chodzi o przyrosty chorych na 100 tys. – mówił. – Można znaleźć błędy, jak w każdym kraju, ale ta melodia opozycji szczucia ludzi do wysokiego niepokoju jest bardzo nieodpowiedzialna – dodawał.

Rząd w obronę wziął również Artur Soboń z PiS.

– Realizujemy pakt dla zdrowia, który odpisały niemal wszystkie siły polityczne w ekstremalnie trudnych warunkach, bo zderzyliśmy się jak cały świat z epidemią. Pierwsza falę udało nam się przejść dużo lepiej niż inni. Byliśmy gotowi działać wspólnie i tym bardziej dziś opozycja nie powinna ironizować i szukać taktyki politycznej. Mamy 3,5 miliona przetestowanych Polaków i testów robimy coraz więcej i jesteśmy bardziej w stanie wychwytywać zakażenia. Chcemy o tym rozmawiać z opozycją, gospodarka wyszła obronną ręką, mamy na tle innych znakomite wskaźniki, mamy wzrost wydatków na instytucje publiczne. Trzeba mieć fałszywy obraz rzeczywistości, żeby twierdzić, że jest inaczej i tym bardziej trzeba się spotkać z premierem, żeby uzyskać prawdziwy obraz – stwierdził Polsat News. – Mamy zabezpieczoną odpowiednią liczbę sprzętu w Agencji Rezerw Materiałowych – zapewnił.

