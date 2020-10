Wałęsa musiał się tłumaczyć. Zamieścił kontrowersyjne zdjęcie

Lech Wałęsa opublikował na swoim profilu zdjęcie, na którym pozuje wraz z proboszczem i innymi osobami na tle jednego z kościołów w Gdańsku. Wszystkie osoby nie mają na sobie maseczek. Były prezydent zamieścił również opis do fotografii.

"Moje maseczki. Ja noszę zgodnie z zaleceniem[Nakazem]..Przy fotografowaniu pada komenda – patrzymy na wprost szybko zdejmujemy maseczki zdjęcie i szybko zakładamy maseczki. Po szczęśliwym powrocie z Niemiec o godzinie 3 11-10-2020 r z proboszczem tej mojej Parafii w Gdańsku po Niedzielnej Mszy Świętej" – napisał Wałęsa.

Zdjęcie nie spodobało się internautom. Wytknęli oni byłemu politykowi niestosowanie się do nakazu zasłaniania nosa i ust, który od soboty, 10 października ponownie obowiązuje w przestrzeni publicznej na terenie całej Polski. Sam Wałęsa, o czym pisał w poście, przyznaje, że zdjęcie maseczek odbyło się tylko na krótką chwilę. Mimo to, komentujący zdjęcie uważają, że były prezydent powinien dawać dobry przykład i pozować do zdjęć w maseczce.

Powrót obostrzeń

Od 10 października ponownie wprowadzono nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Nowe zasady dotyczą również m.in. restauracji. Na osobę muszą w nich przypadać co najmniej 4 mkw. Z kolei w zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 150 osób, a wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej odbywać się będą z udziałem 25 proc. publiczności.

