"Nieodpowiedzialne zachowania" w walce z epidemią. Premier ostrzega

"Nie możemy zmarnować dotychczasowych sukcesów w walce z epidemią przez nieodpowiedzialne zachowania" – napisał premier w poniedziałek na Facebooku.

Do wpisu dołączył swoją fotografię z napisem: "Nie możemy zmarnować dorobku ostatnich miesięcy poprzez zbyt łagodne podejście. Chcemy zastosować najnowocześniejsze procedury i wcześniejsze doświadczenia, aby wypłaszczyć krzywą zakażeń".

Nowe przypadki i zgony

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś rano o 4394 nowych zakażeniach koronawirusem i 35 kolejnych zgonach. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia wirusa z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.

Według danych MZ liczba wszystkich zakażeń wzrosła w poniedziałek do 130 210. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 3 039 osób.

Wracają godziny dla seniorów

Od soboty, 10 października cały kraj został objęty żółtą strefą. Obowiązuje m.in. noszenie maseczek w przestrzeni publicznej.

Z kolei od czwartku, 15 października w sklepach wrócą tzw. godziny dla seniorów (od 10:00 do 12:00). Rząd apeluje do osób starszych, by bez potrzeby nie wychodziły z domu.

Czytaj także:

Ile zakażeń dziennie wytrzyma służba zdrowia? Kraska podał liczbę