Nowe informacje ws. uboju rytualnego drobiu. "Wsłuchaliśmy się w głos rolników"

Premier poinformował dziś o propozycjach zmian w tzw. Piątce dla zwierząt. Jak wyjaśnił, powstały one na podstawie sugestii rolników. Szef rządu tłumaczył, że ma to być złoty środek zapewniający zarówno troskę o zwierzęta, jak i gospodarstwa rolne.

– Ponad 70 proc. społeczeństwa popiera zakaz hodowli zwierząt na futra, a większość społeczeństwa sprzeciwia się uboju rytualnemu. Te zmiany, które proponujemy, uwzględniają głosy rolników. Tych z którymi udało nam się spotkać. Przedyskutowaliśmy różne możliwości i sytuacje. Wiele osób mówiło, że ubój rytualny drobiu niewiele różni się od uboju tradycyjnego – mówił minister.

Grzegorz Puda podkreślił, że kontrowersje wywołały zapisy dotyczące możliwości wchodzenia organizacji ekologicznych na prywatne posesje. – Jeżeli chodzi o wejście na posesję, mieliśmy wiele głosów indywidualnych wskazujących, że nie mamy sytuacji jasnej, kto może wchodzić. Powołujemy nową inspekcję która będzie sprawowała nadzór i będzie pełniła rolę organu kontroli, by nie dochodziło do niepożądanych sytuacji – stwierdził.

Minister odniósł się również do kwestii odszkodowań. – Została powołana komisja, która przygotuje projekt dot. rekompensat, jak miałoby to wyglądać. Chcemy by to dotyczyło przede wszystkim tych którzy tracą zyski z powodu wprowadzenia ustawy. Ma to dotyczyć przedsiębiorców i rolników. Wsłuchaliśmy się w głos rolników. Pomyśleliśmy o nich – zapewniał.

– Na końcu jest kwestia różnic pomiędzy bezpośrednim ubojem drobiu i bydła. Rolnicy, którzy mają bydło mogą skorzystać z wielu innych dopłat, czego nie można powiedzieć o hodowcach drobiu. Dlatego wiele zmian zostało podyktowanych tym, że ubój rytualny w przypadku drobiu zostaje dopuszczony – ogłosił.

