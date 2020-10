Felietonista "Do Rzeczy" prof. Andrzej Nowak laureatem Nagrody im. Janusza Kurtyki

Konkurs zorganizowała Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie, której misją jest współkształtowanie polskiej polityki historycznej. Patron Fundacji, Janusz Kurtyka, był szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu wyłoniono podczas spotkania Rady Programowej Fundacji. Urodzony w 1960 roku prof. Andrzej Nowak to historyk, felietonista tygodnika "Do Rzeczy", od roku 2016 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a także Kawaler Orderu Orła Białego. Jest wykładowcą akademickim, pełni funkcję kierownika Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Upalne lato 1920 roku. Armie sowieckie stoją pod Warszawą, Polacy gotują się do bitwy ostatecznej. Na kongresie Międzynarodówki panuje triumfalny nastrój, wszak „po trupie białej Polski wiedzie droga do pożaru, którego płomienie ogarną świat”. Przeciw pomocy dla Polski strajkują angielscy dokerzy, Czechosłowacja wykorzystuje okazję, by zająć Zaolzie. Sytuacja jest dramatyczna, ale Niemcy nie wyglądają na wystraszonych, bowiem sowieccy wysłannicy w Berlinie przekonują, że nie przekroczą ich granicy. Armia Czerwona oddaje Niemcom Działdowo. Zachód występuje w obronie Polski, rokuje z Sowietami. Na konferencji w Spa jak zwykle oschły wobec Polaków Lloyd George wymusza na premierze Grabskim akceptację granicy na Linii Curzona. Każda cena jest warta pokoju, a w końcu Rzeczpospolita sama sobie winna. Każda cena jest warta przetrwania. A jaką cenę byli gotowi zapłacić nasi sojusznicy?" – tak zwycięską książkę opisuje serwis wydawnictwoliterackie.pl.

