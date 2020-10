"Postawienie się na pozycji wewnętrznego wroga Polski". Były opozycjonista o Dulkiewicz

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz na antenie niemieckiego radia Deutschlandfunk oceniła, że wolność w Polsce "jest zabierana po kawałku, to jest przerażające – przecież tak było w III Rzeszy". Mówiła też, że władza wykorzystuje swoją siłę i przemocą przepycha ustawy. - Moja mama płacze i mówi: Boże, teraz jest gorzej niż za komuny – alarmowała Dulkiewicz.

Do jej wypowiedzi na antenie Polskiego Radia 24 odniósł się działacz opozycji w okresie PRL Andrzej Rozpłochowski. – Te słowa podchodzą pod łamanie wszelkich zasad odpowiedzialności za swój urząd, który się reprezentuje i za kraj, który się reprezentuje, czyli za naszą Polskę (...). To, co ta pani robi, to wszystko, co zapowiedziała zresztą w swojej inauguracji, czyli że będzie realizowała testament polityczny zamordowanego prezydenta Adamowicza. Więc jeśli to wszystko, co ona robi, jest realizacją również wcześniejszych myśli, uzgodnień poprzedniego prezydenta, to ja myślę, że polskie służby, zwłaszcza nasz kontrwywiad, już pracują w pocie czoła nad rozeznaniem kim właściwie ta pani Dulkiewicz jest – do trzeciego pokolenia – powiedział były opozycjonista.

– Ja uważam, że to, co robi pani Dulkiewicz, to jest nic innego, jak postawienie się na pozycji wewnętrznego wroga Polski i tak należy to ocenić. Wrogów należy rozliczać, a nie tolerować. Bo tego typu ludzie sieją demoralizację zwłaszcza wśród młodych pokoleń gdańszczan i także reszty Polaków (...). To wszystko ludzie słyszą i nie ma reakcji, bo rzekomo jej wolno. Nie wolno. Ja uważam, że ona powinna być zdjęta z urzędu natychmiastową ingerencją państwa polskiego – dodał Rozpłochowski.

