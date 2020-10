Kaczyński spotka się z Gowinem i Ziobro. Dzisiaj Rada Koalicji na Nowogrodzkiej

„W poniedziałek po godz. 18 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zbierze się Rada Koalicji. To będzie techniczne spotkanie, aby przedyskutować współpracę w ramach Zjednoczonej Prawicy” – przekazało PAP na Twitterze.

Te doniesienia potwierdził dzisiaj również wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Z ciekawostek – dzisiaj jest też spotkanie koalicji wieczorem, rady koalicji. Zobaczymy, co po rekonstrukcji rządu. Pozostają jeszcze kwestie do omówienia: wiceministrów, więc to dziś się będzie działo – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Rada Koalicji składa się z liderów partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, która rządzi Polską od 2015 roku. Na Nowogrodzkiej dojdzie zatem do spotkania szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderami Solidarnej Polski oraz Porozumienia – Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem.

W skład Rady Koalicji wchodzą liderzy partii, z których składa się rządzącą krajem Zjednoczona Prawica. Na Nowogrodzkiej spotkają się więc Jarosław Kaczyński z Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Gowin z Porozumienia oraz Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Oprócz nich do Rady Koalicji należy jeszcze 2-3 przedstawicieli wspomnianych partii. W skład RK wchodzi ponadto 2-3 przedstawicieli tych partii.

Czytaj także:

Ostre słowa Ardanowskiego o PiS. Oto odpowiedź premiera

Czytaj także:

Kaczyński wystąpił bez maseczki. Jest tłumaczenie