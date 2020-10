Masz psa? Od przyszłego roku zapłacisz więcej

Podatek od psa obowiązuje w Polsce od 1991 roku. Jako, że stanowi on dochód gminy, wysokość opłaty jest ustalana lokalnie. Samorządy mogą z niej także w ogóle zrezygnować. W miejscach, gdzie on obowiązuje, od 2021 roku będzie on mógł wynieść maksymalnie 130,30 zł. Opłata będzie więc o prawie 5 zł wyższa niż w tym roku.

Z uiszczenia podatku od psa zwolnione mogą być osoby niepełnosprawne oraz mające więcej niż 65 lat i jednocześnie samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe. Płacić nie muszą także płatnicy podatku rolnego, nie posiadający więcej niż dwa psy.

Opłatę należy uregulować do 30 kwietnia każdego roku.