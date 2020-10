Kaczyński musi odejść? Rzepecki wycofuje się z głośnych słów

Łukasz Rzepecki do Sejmu wszedł po wyborach parlamentarnych w 2015 roku i został najmłodszym wówczas posłem. W październiku 2017 roku został zawieszony w prawach członka PiS, a następnie wykluczony z partii.

Zasłynął m.in. z tego, że poparł wniosek o uchylenie immunitetu Dominikowi Tarczyńskiemu, a także wskazywał publicznie, że prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę. O tę wypowiedź został zapytany dzisiaj w Polsat News.

– Dzisiaj bym tych słów nie powiedział. Pełnię funkcję doradcy pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda mówił wielokrotnie, że bardzo cieszy się, że pan prezes Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, zostaje wicepremierem, że będzie bardziej transparentnie i przejrzyście. I ja mówię tak jak mówi pan prezydent Andrzej Duda, również cieszę się, że pan prezes Jarosław Kaczyński wszedł do rządu, został wicepremierem. To tylko i wyłącznie dla dobra naszego kraju i jest to ogromne wzmocnienie rządu – mówił Łukasz Rzepecki.

W dalszej części rozmowy Rzepecki przyznał, że prezydent Duda bardzo przychylnie jest nastawiony do idei sędziów pokoju. – Takie są plany. Pan prezydent Andrzej Duda o tym wspominał, że chciałby, żeby w pierwszym roku swojej drugiej kadencji wprowadzić takie zmiany. Słyszymy, że instytucja sędziów pokoju jest bardzo ważna, bardzo potrzebna, żeby przewlekłość tych najdrobniejszych spraw została przyspieszona – mówił.

Polityk dodał, że prezydentowi zależy, aby porozumienie co do instytucji sędziów pokoju było jak najszersze.

