Kopacz oburzona: To pokazuje prawdziwe oblicze Kaczyńskiego

Wicepremier Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu "Gazecie Polskiej Codziennie". Katarzyna Gójska i Tomasz Sakiewicz zapytali go w nim o o sprawę Polski na forum Unii Europejskiej. W rozmowie prezes PiS złożył stanowczą deklarację.

– Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia – oświadczył. – Powtórzę jeszcze raz - bo już to mówiłem - jesteśmy po dobrej stronie historii. To ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię, są na drodze do upadku – dodał.

Wywiad jest szeroko komentowany. Odniosła się do niego także była premier, obecnie wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz.

"Szantażowanie Unii Europejskiej zawetowaniem budżetu Wspólnoty, w tym tego przeznaczonego na walkę z koronawirusem, pokazuje prawdziwe oblicze Jarosława Kaczyńskiego" – oceniła.

