Prof. Chwedoruk: Gdyby teraz była kampania, to pogrążylibyśmy się w chaosie

Część ekspertów uważa, że rząd przespał okres wakacji i nie zaplanował strategii walki z koronawirusem na jesień. Zasadne zarzuty?

Prof. Rafał Chwedoruk: W zasadzie powinniśmy być zadowoleni, że wybory i czas kampanii mamy za sobą.

Jaki związek z epidemią ma kampania?

Gdybyśmy mieli teraz kampanię, to przy największych staraniach pogrążylibyśmy się w chaosie. Zwłaszcza, że w dzisiejszym świecie, w perspektywie kampanii politycznych nieważne, czy ktoś ma rację, ale ważne jest, co myślą obywatele. Polacy lubią przypisywać odpowiedzialność państwu. Także w przypadku koronawirusa. Ma to związek z naszą historią, bo przez wiele lat borykaliśmy się z deficytem państwa. Okres zaborów przysporzył nam ten deficyt. Centralistyczna polityka sanacyjna powodowała, że samorząd lokalny powstał w Polsce później. Do dziś jesteśmy w stanie obwiniać innych, a jako obywatele winimy państwo.

Państwo z kolei zarzuca obywatelom, że przez ich niefrasobliwość epidemia rozwija się szybciej.

Owszem. Każdy zgania na każdego.

Powstaje zatem pytanie, czy kolejny lockdown nie pogłębi negatywnych nastrojów społecznych?

PiS musi mieć świadomość, że nawet najmniejsze zaniedbanie może kosztować tę partię wiele, zwłaszcza w sondażach. Wiosną tego roku wprowadzono natychmiastowe obostrzenia. W tamtym czasie rząd musiał kalkulować swoje ruchy. Teraz nie ma kampanii, więc zmieniło się podejście. Są oczywiście grupy, które popierają lockdown, ale są także grupy lobbystyczne, które będą broniły się przed jakimkolwiek lockdownem. Wielu obywateli, a zwłaszcza młodsza grupa społeczeństwa, nie jest skora do akceptacji dalszych restrykcji. To ludzie, którzy są młodsi i nie są tak skorzy do ustępstw, jak ci starsi, którzy wiele ustępstw mają za sobą.

Jednak część społeczeństwa, która nie akceptuje ponownego zamknięcia zapewne boi się stracić pracę.

PiS stoi przed trudnymi wyborami. Musi się zastanowić, czy wcielać w życie lockdown, wdrażać kolejne obostrzenia, czy pompować kolejne pieniądze kosztem zadłużenia albo czekanie na zadłużenie się obywateli i ewentualne bankructwo. Na tym polega polityka. Trzeba wyważyć za i przeciw. PiS będzie musiał podejmować decyzje krytyczne dla rządu. Jednak krytyczny moment nie nastąpi w trakcie nadchodzącego kryzysu. Jak skończy się epidemia, to dojdzie do rozliczeń. Jeśli epidemia będzie trwała dłużej, to rząd będzie musiał rozstrzygnąć, czy istotny jest CPK lub zakup nowego sprzętu dla wojska, czy ratowanie gospodarki.

Kiedy zakończy się epidemia przyjdzie czas podsumowań, o których pan mówi. Czego wówczas będzie oczekiwało społeczeństwo?

Obywatele będą mieli sporo oczekiwań. W trakcie epidemii ktoś z nas stracił pracę, rodzinę lub zdrowie. Społeczeństwo będzie oczekiwało rekompensaty. Jednak wtedy może pojawić się problem, bo nie wiemy, czy będą środki na tę rekompensatę.