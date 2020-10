Ekspert nie pozostawia złudzeń: To było do przewidzenia

Rosnąca liczba zakażeń SARS-CoV-2 była do przewidzenia. Dzieci wróciły do szkół, studenci na uczelnie, co zwiększyło wymianę zakażeń zwłaszcza wśród młodych, u których choroba często przebiega bezobjawowo – powiedział PAP genetyk z UJ prof. Marek Sanak.