Zełenski: Polska nas popiera. Dziękuję prezydentowi i całemu narodowi polskiemu

Mija trzeci dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Dzisiaj polski prezydent wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim uczestniczył w Odessie w otwarciu polsko-ukraińskiego forum biznesowego.

Wieczorem obydwaj przywódcy byli gośćmi w programie "Gość Wiadomości" w TVP.

"Mentalnie Ukraińcy są europejczykami"

– Pragnę podziękować panu prezydentowi Dudzie. Na każdym forum Polska i na wszystkich ważnych spotkaniach, mimo, że nie jest członkiem czwórki normandzkiej, Polska nas popiera. Składam podziękowania panu i całemu narodowi polskiemu – mówił prezydent Ukrainy w trakcie programu.

Polityk podkreślił także, że "droga do UE to droga dwukierunkowa" i że Ukraińcy i obywatele pozostałych państw Unii "wychodzą sobie na przeciw". – Mentalnie Ukraińcy są europejczykami – tłumaczył Zełenski w "Gościu Wiadomości".

„Zawsze wspieraliśmy dążenie Ukrainy do Unii Europe”

Prezydent Duda podkreślił natomiast, że Polska – pamiętając swoją drogę do Unii – chce wspierać Kijów na drodze do UE.

– Zawsze wspieraliśmy dążenie Ukrainy do Unii Europejskiej, nie europejskie dążenie, bo Ukraina zawsze była częścią Europy – tłumaczy polityk.

– Jest to krok o charakterze politycznym, który rzeczywiście wymaga zmian i wielu reform ale chcę bardzo mocno powiedzieć, my pamiętamy polską drogę do UE, nasze wyrzeczenia, nasze negocjacje, ale mamy świadomość, że dążyliśmy do tego co nazywaliśmy czasem wolnym Zachodem – dodał prezydent.

– Dzisiaj tam jesteśmy ale nie zapominamy o naszych pobratymcach, tych którzy dzielili z nami ten trudny los bycia za żelazną kurtyną i którzy do tego, by być częścią zachodniej Europy dążą. My Ukrainę na tej drodze wspieramy i tego dowodem jest ta moja wizyta. Każdy dzień i każde działanie musi być krokiem w tym kierunku – podkreślił Duda.

