"Kończ waść, wstydu oszczędź". Budka do Sasina: Kompromituje się nie tylko jako polityk, ale też jako człowiek

We wtorek w Polskim Radiu Jacek Sasin przyznał, że występują problemy w walce z koronawirusem. – Oczywiście występują problemy, tym problemem jest chociażby zaangażowanie personelu medycznego, lekarzy. Niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego – chcę to podkreślić wyraźnie, części. Oczywiście bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać nie chce – mówił. Jak ocenił, wynikać to może ze strachu przed epidemią. – Naturalny, ludzki strach, ale on w środowisku lekarskim nie powinien występować – podkreślił.

Przewodniczący PO w Polsat News stwierdził, że "Jacek Sasin swoją wypowiedzią o lekarzach kompromituje się nie tylko jako polityk, ale także jako człowiek".

Buda zapewnił też, że "trzyma kciuki" za Łukasza Szumowskiego, który trafił do szpitala po zakażeniu koroanwirusem. – Mam nadzieję, że kolejny test premiera Mateusza Morawieckiego także będzie negatywny – dodał, odnosząc się do negatywnego wyniku pierwszego testu szefa rządu.

– Całkowitą odpowiedzialność za walkę z koronawirusem ponoszą rządzący. Teraz premier ma czas na udowodnienie, czy jest gotów realizować pomysły opozycji – zaznaczył, pytany o wczorajsze rozmowy z premierem. Jego zdaniem, jeśli chodzi o kwestie związane z pandemią, w cień usunął się prezydent Andrzej Duda. – Był bardziej aktywny podczas kampanii wyborczej. Teraz zapadł się pod ziemię – ocenił.

